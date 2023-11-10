Машины конфискуют у 10% осужденных за повторное пьяное вождение в РФ

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Российские суды начали конфисковать автомобили в каждом десятом случае за повторное пьяное вождение. Об этом свидетельствует статистика судебных инстанций, сообщает ТАСС.

В конце июля 2022 года вступили в силу поправки в УК РФ, согласно которым можно конфисковать машину у лица, осужденного за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно статистике судов, во втором полугодии 2022 года за пьяное вождение осудили свыше 28 тысяч граждан, однако суды конфисковали личный транспорт лишь у 238 осужденных.

В первом полугодии этого года число приговоров за повторное вождение в пьяном виде сократилось и составило более 23,5 тысячи против свыше 26,5 тысячи за первое полугодие прошлого года, однако суды вынесли чуть больше 2,2 тысячи решений о конфискации автомобиля.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову с предложением ужесточить в России наказание за вождение в нетрезвом виде по скоростным дорогам.

Он напомнил, что сейчас за пьяное вождение или передачу управления нетрезвому лицу предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на 1,5–2 года.

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