Верховный суд объяснил, в каком случае пьяные смогут находиться за рулем

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Верховный суд России запретил выписывать штрафы водителям, которые в состоянии алкогольного опьянения сидят в припаркованном авто. Об этом заявили РИА Новости со ссылкой на постановление судебной коллегии по делам об административных правонарушениях.

Суд рассмотрел иск мужчины, который вечером сидел в нетрезвом виде за рулем припаркованной в подмосковном Чехове "Лады-Весты". Его автомобиль был на обочине, а двигатель заглушен. Однако к нему подошел инспектор ГИБДД и составил на него протокол.

В результате суд признал его виновным по части 1 статьи 12.8 КоАП ("Управление автомобилем водителем, находящимся в нетрезвом виде") и назначил ему штраф на 30 тысяч рублей, а также на два года лишил водительских прав.

После этого осужденный водитель решил подать иск в Верховный суд РФ, отстаивая, что не нарушал закон.

"Водителем признается лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. Управление представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается", – заключили в постановлении. Об этом утверждали сам обвиняемый и очевидцы с понятыми, а сотрудник ГИБДД не настаивал на обратном.

В результате коллегия отменила все решения прошлых судебных заседаний и закрыла дело из-за недоказанности обстоятельств.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову с предложением ужесточить в России наказание за вождение в нетрезвом виде по скоростным дорогам.

Он напомнил, что сейчас за пьяное вождение или передачу управления нетрезвому лицу предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на 1,5–2 года.