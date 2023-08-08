Пьяный водитель без прав напал на полицейских с холодным оружием в Омской области

Пьяный водитель без прав напал на полицейских с ножом в Омской области. Мужчину остановили для проверки документов.

Оказалось, что он уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Пока инспекторы составляли протокол на водителя, тот достал из салона своего автомобиля нож. Полицейский сделал предупредительный выстрел, а его коллеги скрутили подозреваемого. На задержанного завели два уголовных дела.

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