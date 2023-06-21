Летний дзен: где в Москве бесплатно позаниматься йогой

21 июня – Международный день йоги. Москва 24 решила рассказать, где в столице позаниматься ею бесплатно на свежем воздухе и под руководством тренера.



"Музеон"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тренировки организуют каждую неделю в будни и в выходные: точное расписание можно узнать на сайте парка. Например, в субботу, 24 июня, занятия пройдут с 08:00 и с 10:00 на лужайке у главного входа. Встречи будут посвящены направлению Inside Flow: это такой вид йоги, где все движения связаны между собой и напоминают танец.

Также в парке проводятся занятия для детей от шести лет по субботам с 08:00 до 09:00. Место: терраса у Сухого фонтана.

Предварительно регистрироваться не нужно, но с собой необходимо взять коврик, сменную одежду и воду.

"Ходынское поле"

Тренировки по направлению Inside Flow также проходят и здесь. Место: беседка возле дирекции парка (при плохой погоде – в досуговом центре).

Расписание занятий: каждый вторник и четверг с 19:00 до 20:30 и по воскресеньям с 10:00 до 11:00. Упражнения рассчитаны на участников старше 16 лет.

Измайловский парк

Здесь проходят занятия по функциональной йоге – это тренировка, которая объединяет традиционные практики хатха-йоги с элементами стрейчинга и силовой нагрузки.

Расписание встреч: четверг и пятница с 19:00 до 20:00 и с 20:00 до 21:00, а также по субботам и воскресеньям с 10:00 до 11:00 и с 11:00 до 12:00.

Место: стадион "Студио-парк" (справа от площадки "Забава" и малого колеса обозрения в Северной части парка).

Сад "Эрмитаж"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

По вторникам и четвергам с 10:00 до 11:00 в парке проходят медитации Hearfulness. По словам организаторов, это простая практика, помогающая урегулировать умственные процессы, расслабиться. Рекомендуется не опаздывать и принимать участие с самого начала.

Место: лестница, ведущая к беседке-ротонде.

По субботам с 09:00 до 11:00 недалеко от центральной поляны проходят занятия по хатха-йоге, совмещенной с различными практиками, например релаксацией с тибетскими поющими чашами. По средам с 08:00 до 10:00 в том же месте организуют тренировки по традиционной йоге.

Также в парке проходят занятия для детей от трех до семи лет. Расписание: понедельник и среда – с 10:00 до 11:00 на газоне около памятника всем влюбленным "Сердце" в теневой части сада.

Вход на каждое из направлений без предварительной записи.

Музей-заповедник "Царицыно"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Тренировки проходят на Танцевальной площадке недалеко от парковых ворот со стороны метро "Орехово" каждую субботу с 12:30 до 13:30. На занятиях ждут всех желающих любого возраста и в независимости от уровня подготовки. Организаторы утверждают, что упражнения адаптируются под каждого участника.

Рекомендуется взять с собой коврик для йоги, теплую кофту, носки для шавасаны и воду.

Сад имени Баумана

Здесь тренировки проходят каждый день, кроме субботы. Есть занятия утром, днем и вечером – можно выбрать наиболее удобное время. Также организаторы предлагают широкий выбор программ: Inside Flow, виньясана, медитация, детская йога, хатха-йога, энергойога, пранаяма (дыхательные техники), практики для новичков.

Участие бесплатное, но необходима регистрация на сайте парка. С собой нужно иметь коврик.