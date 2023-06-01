Зеленый офис: лучшие места для работы на свежем воздухе в Москве

Когда на улице лето, совсем не хочется сидеть в четырех стенах и трудиться в офисе или дома. Есть отличное решение – организовать рабочее место на свежем воздухе. Для этого в столичных парках есть удобные коворкинги, беседки и шезлонги. Подборка таких мест – в материале Москва 24.



Парк Горького

Здесь находится один из самых известных летних коворкингов – "Рабочая станция". Площадка расположена на краю Нескучного сада. С мая по сентябрь там открыта просторная веранда под открытым небом со свободной посадкой, быстрым Wi-Fi и розетками. Так же есть крытая зона с диванами и пуфами.

Коворкинг платный (от 1032 рублей в сутки), место необходимо бронировать заранее.



Музей-заповедник "Царицыно"

На цокольном этаже Большого дворца есть удобная зона, где можно поработать или почитать. Также в 2023 году в музее-заповеднике появился коворкинг для подростков, где ребята могут трудиться над учебными и творческими проектами.

Помещение открыто три раза неделю бесплатно: в среду с 16:00 до 18:00, в субботу с 11:00 до 15:00 и в воскресенье с 12:00 до 16:00. Сотрудники парка просят заполнить анкету перед посещением, чтобы не было перегрузки.



Парк 50-летия Октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Здесь есть бесплатный павильон "Коворкинг", где любой желающий может поработать с ноутбуком или почитать. График работы: с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00 (объект расположен к северу от площади Семьи).

Также недалеко от здания администрации парка находится уютный шахматный домик, который тоже может стать временным рабочим местом.



Сад имени Баумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С июня по август здесь работает летняя читальня библиотеки имени Некрасова. Там можно взять книгу, получить бесплатный доступ к сервису с различными изданиями, а также комфортно разместиться с ноутбуком в тени деревьев. По вечерам в саду проводят мастер-классы и литературные встречи.



"Братеевская пойма"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здесь есть оригинальные беседки с крышей, столом и лавочками, где можно комфортно расположиться с ноутбуком. Также на территории можно найти длинные столы для пикника. В выходные они, как правило, заняты, но в будний день там можно легко занять свободное место для решения рабочих задач.

Из плюсов: беседки расположены довольно далеко от спортивных площадок, а значит никто не будет вас отвлекать.



"Сад будущего"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

После обновления парка в 2017 году там появились крытые площадки со столами и скамейками. Перед беседками также есть лаундж-зона с шезлонгами, где можно отдохнуть в перерыве от работы. Посещение зоны бесплатно.



Усадьба Воронцово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

На территории есть шахматный павильон с удобными столами и лавочками. Крытая площадка защитит от дождя и солнца. А еще в усадьбе расположен стеллаж для буккроссинга, где можно бесплатно взять книгу или положить ненужный вам том для других посетителей.

