Около 20% запасов продовольствия было повреждено при взрыве в турецком порту Дериндже

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Около 20% запаса продовольствия было повреждено после взрыва в турецком порту Дериндже. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление по связям администрации президента Турции.

"Общая вместимость порта составляет 95 тысяч тонн. В силосе, где произошел взрыв, уже было 75 тысяч тонн запасов. Согласно предварительным оценкам, около 20% (порядка 15 тысяч тонн) этого запаса было повреждено", – сказано в сообщении.

Ранее в местных СМИ сообщалось о повреждении 8 миллионов тонн запасов продовольствия после взрыва в порту. Центр противодействия дезинформации управления по связям администрации президента опроверг эти данные.

Взрыв порта Дериндже в Мраморном море произошел 7 августа. На место происшествия прибыли службы пожарных и скорой помощи, а также антитеррористические отряды. Отмечалось, что ЧП не повлияло на работу порта.

Сообщалось, что турецкие власти рассматривают диверсию в качестве одной из версий причины взрыва в порту. Глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал при этом подчеркнул, что она является наименее вероятной, так как ЧП произошло в портовой зоне, куда может войти только тот, кто прошел проверку.

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