Огонь перекинулся на склад боеприпасов в Греции из-за сильного ветра – СМИ

Фото: телеграм-канал Readovka

Огонь перекинулся на склад боеприпасов в Греции из-за сильного ветра. Об этом сообщает греческое государственное телевидение ERT.

По данным СМИ, взрывы на складе боеприпасов на базе 111-го авиакрыла ВВС Греции в аэропорту города Неа-Анхиалос начались в 17:45. При этом в указанном районе уже двое суток бушует сильный пожар. В четверг, 27 июля, ситуация улучшилась, однако сильный ветер не дает взять пожар под контроль специалистов.

"Огонь перекинулся (на территорию складов. – Прим. ред.) из-за сильных ветров, хотя военный лагерь охраняли пожарные машины", – отметили в сообщении.

В результате взрывов несколько жителей Неа-Анхиалоса получили осколочные ранения от разбитых окон. На месте ЧП дежурят четыре машины скорой медпомощи. Помимо этого, некоторые местные жители покидают район на своих лодках. В СМИ уточнили, что местные власти призывают закрыть бензозаправки вблизи места пожара.

В свою очередь, агентство новостей AMNA сообщило, что из-за пожара были эвакуированы несколько десятков человек из Неа-Анхиалоса в Волос. В то же время судно береговой охраны координирует эвакуацию местных жителей. Граждан доставляют морем в администрацию порта Волоса, а затем размещают в Выставочном центре.

"Отдан приказ о переброске самолетов из 111-го авиакрыла. В рамках мер предосторожности приказано части самолетов взлететь и направиться в другие аэропорты", – добавило агентство AMNA.

Немногим ранее сообщалось, что на складе боеприпасов в центральной части Греции произошел крупный пожар. Очевидцы заявили, что звуки взрывов слышны в городе Волос, который находится почти в 20 километрах от объекта.

В понедельник, 24 июля, сообщалось, что число эвакуированных туристов с греческого острова Родос в Эгейском море из-за лесных пожаров достигло 70 тысяч человек. Так, 22 июля аэропорт Греции обслужил 356 рейсов с 50 тысячами пассажиров, а 23 июля – 165 рейсов с 20 тысячами человек.

В свою очередь, экс-глава Минобороны Греции Панос Камменос призвал власти страны попросить у России самолеты для тушения лесных пожаров.

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