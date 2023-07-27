Пожар произошел на складе боеприпасов в Греции – СМИ

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На складе боеприпасов в центральной части Греции произошел крупный пожар, сообщает греческое государственное телевидение ERT.

Инцидент произошел на складе ВВС возле города Неа-Анхиалос. Отмечается, что на месте ЧП раздаются непрерывные взрывы.

Очевидцы заявили, что звуки взрывов слышны в городе Волос, который находится почти в 20 километрах от объекта.

В понедельник, 24 июля, сообщалось, что число эвакуированных туристов с греческого острова Родос в Эгейском море из-за лесных пожаров достигло 70 тысяч человек. Так, 22 июля аэропорт Греции обслужил 356 рейсов с 50 тысячами пассажиров, а 23 июля – 165 рейсов с 20 тысячами человек.

В свою очередь, экс-глава Минобороны Греции Панос Камменос призвал власти страны попросить у России самолеты для тушения лесных пожаров.

Позже сообщалось, что пожарный самолет типа Canadair упал во время тушения пожара на греческом острове Эвбея в районе селений Платанистос и Каристос. В СМИ уточнили, что над местом ЧП летал вертолет, чтобы увидеть произошедшее.

По данным министерства национальной обороны Греции, пилоты разбившегося в Греции пожарного самолета Canadair CL-215 погибли. В связи с гибелью пилотов в Вооруженных силах Греции объявлен траур с 25 по 27 июля.