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03 сентября, 18:59

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Эксперты высказались об уместности танца на 1 сентября педагога из Хабаровска

Грязный номер? Уместен ли танец живота от учителя на линейке 1 сентября
образование регионы

Учительница из Хабаровска извинилась за танец живота на торжественной линейке в День знаний. Видео с ее выступлением облетело интернет и вызвало общественный резонанс. Управление образования города посчитало номер неуместным и организовало служебную проверку. Сама педагог заявила, что не хотела никого оскорблять, а наоборот, старалась порадовать. Разбираемся, можно ли считать ее выступление не соответствующим статусу.

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Не вписалась в формат

В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено выступление учительницы хореографии из Хабаровска Юлии Марченко, приуроченное к 1 сентября. В День знаний на торжественной линейке в одной из школ педагог решила исполнить для детей танец живота "Птица счастья" в восточном костюме под песню "Крылья" группы "Наутилус Помпилиус".

Номер девушки, особенно ее наряд, вызвал бурные споры среди общественности. В итоге управление образования города решило заняться вопросом и начало служебную проверку в отношении директора и сотрудников. Об этом заявили в пресс-службе администрации города.

Конечно, подобное выступление молодого учителя-педагога дополнительного образования по танцам, которое явилось его личной инициативой с задумкой о птице счастья, недопустимо и неуместно на празднике, посвященном Дню знаний.
Татьяна Матвеенкова
начальник управления образования администрации Хабаровска

Татьяна Матвеенкова также добавила, что произошедшее поставило под сомнение концепцию воспитательной работы в школе, и извинилась за решение руководства образовательного учреждения организовать подобное выступление.

Позднее Юлия Марченко извинилась за исполнение танца живота на линейке. Ролик с ее обращением опубликовала администрация города на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Я хочу искренне принести извинения детям, родителям, бабушкам, дедушкам и всем тем, у кого мое выступление вызвало какие-то негативные эмоции, непонимание, недоумение", – сказала педагог.

Своим творческим номером, изображая птицу счастья, я никого не хотела оскорбить и обидеть ваши чувства, я хотела принести вам радость. И сейчас я понимаю, что мой образ оказался слишком сценическим и не вписался в формат мероприятия, посвященного празднику 1 сентября.
Юлия Марченко
педагог дополнительного образования из Хабаровска

Вместе с тем девушка объяснила, что ее наряд, к которому было больше всего вопросов, на самом деле не такой уж и откровенный: он телесного цвета и абсолютно закрытый. Впечатление обнаженного тела создалось из-за бликов солнца, добавила Марченко.

По словам педагога, она неоднократно выступала с этим номером в том числе и на городских мероприятиях. В будущем учительница пообещала учитывать формат событий при подготовке сценических номеров.

Фото: телеканал "Хабаровск"

Нет повода для переживаний?

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с Москвой 24 заявила, что в выступлении учительницы из Хабаровска не видит ничего, что заслуживало бы порицания.

"Конечно, школьная администрация должна следить, чтобы дети соприкасались с нравственными вещами, чтобы от школы не исходило то, что может быть предосудительным. Но танец живота в таком виде, в каком он исполнен учительницей, – это просто классика. Она же, извините, не вокруг шеста танцевала", – сказала эксперт.

Не вижу здесь повода для переживаний. Все абсолютно в рамках приличия. Если мы будем ограничивать школу до такой степени, дети, наоборот, будут протестовать, видя это лицемерие и пуританство. Нужно следить за нравственностью, но здесь, я считаю, она нисколько не пострадала.
Ольга Леткова
председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ

В свою очередь, психолог Андрей Зберовский также уверен, что не стоит "устраивать психоз" из-за случившегося. При этом, по мнению эксперта, это не повод исполнять танец живота во всех школах страны.

"Все должно быть уместно. Если там все было вполне прилично, то я не вижу в танце живота ничего отвратительного или аморального", – сказал психолог.

По словам Зберовского, учитель должен подавать детям определенный пример мужского и женского поведения. "Например, женственная учительница, которая может показать красоту и пластику танца. Это не стриптиз, а такой же танец, как вальс, кадриль или что-то другое", – добавил он.

Не надо ее травить, выгонять. Здесь просто вопрос уместности самого этого танца именно на 1 сентября, не более того. В любой школе есть самодеятельность, праздники, поздравления, учителя ставят какие-то номера, сценки, переодеваются в каких-то персонажей.
Андрей Зберовский
психолог

Психолог предположил, что эта ситуация вряд ли каким-то образом скажется на репутации и авторитете педагога, поскольку мнение формируется еще и исходя из профессионализма человека и его моральных качеств.

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