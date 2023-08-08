В Забайкалье разыскивают третьего из группы напавших на инвалида СВО

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Следователи задержали второго подозреваемого в избиении участника спецоперации на Украине в селе Нерчинский Завод, сообщает RT.

В ближайшее время ему предъявят обвинение, после чего обратятся в суд с ходатайством об аресте. Также в СК установили причастность к преступлению еще одного мужчины, его объявили в розыск.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства уголовное дело о совершении преступления в отношении бывших участников СВО.

Ранее сообщалось, что компания нетрезвых людей напала на мужчину, являющегося ветераном СВО, а также повредила ему автомобиль в Нерчинско-Заводском районе Забайкалья.

Отмечалось, что конфликт произошел в одном из кафе, компания нетрезвых людей преследовала пострадавшего мужчину и его знакомых, после чего они нанесли телесные повреждения ему.

После этого сотрудники полиции Забайкальского края смогли задержать одного из участников нападения на инвалида, получившего ранение в зоне проведения спецоперации на Украине. В отделение полиции был доставлен 27-летний мужчина.

Мужчину подозревают в совершении преступлений по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном из хулиганских побуждений, и по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Напавшего поместили в изолятор, резюмировал представитель ведомства. По словам губернатора Забайкальского края Александра Осипова, пострадавший мужчина будет перевезен в больницу Краснознаменска, где его обследуют.

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