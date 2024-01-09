Эксперимент по маркировке ряда видов косметики начнется в РФ 15 января

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В России с 15 января 2024 года по 28 февраля 2025 года пройдет эксперимент по маркировке отдельных видов парфюмерно-косметических товаров и бытовой химии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление Михаила Мишустина.

Из документа следует, что во время эксперимента специалисты намерены отработать маркировку средств для макияжа, ухода за волосами, зубных паст и других предметов для гигиены полости рта, косметических товаров для бритья, дезодорантов и других.

Согласно задумке, реализация проекта поможет выбрать оптимальные технологии нанесения средств идентификации на выбранные товары и осуществить поэтапный переход к обязательной маркировке подобной продукции.

Ранее Мишустин своим постановлением исключил из-под действия "курсовых" экспортных пошлин ряд категорий товаров. Согласно документу, пошлинами не будут облагаться лекарственные препараты и фармацевтические субстанции, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения.

До этого кабмин расширил перечень детской продукции, которая облагается пониженной ставкой налога на добавленную стоимость (НДС) в 10%. В список попали велосипеды, автокресла, детские стульчики для кормления и другие.