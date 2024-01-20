Крупнейший в РФ производитель томатной пасты столкнулся с нехваткой семян – СМИ

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У одного из крупнейших в стране производителей томатной пасты "Астраханский" возникли проблемы в связи с нехваткой семян помидоров. Об этом заявляет РБК со ссылкой на встречу, которая прошла 17 января в Минсельхозе, у директора департамента растениеводства Романа Некрасова с представителями региональных органов сельского хозяйства.

Так, представители Астраханской области утверждали, что в регионе хватает семян для овощей примерно на 77%, однако самой проблемной ситуацией стала с семенами томата.

По информации издания, дефицит этих семян произошел из-за ограничений, введенных Россельхознадзором в ноябре прошлого года, в связи с найденными карантинными объектами в привезенных посадочных материалах из Голландии в Россию. Компания "Астраханский" использовала примерно 35% семян из этой страны.

Гендиректор "Астраханского" Михаил Зайцев сообщил, что в России семян для выпуска томатной пасты в промышленных масштабах нет, поэтому для многих компаний это становится серьезной проблемой, так как поставки семян обсуждаются заранее.

"Чтобы получить семена ранней весной 2024 года, мы их заказывали весной прошлого года", – объяснил Зайцев, добавив, что данная проблема может привести еще и к сокращению посевных площадей, а это повлияет на уменьшение урожая томатов.

Также в Волгоградской области заявили о проблеме, связанной с нехваткой импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной. По словам представителя этого региона, семена моркови и лука есть у них лишь на 20%, в связи с чем были поданы запросы на поставки из Франции и Венгрии, однако ответа от этих стран пока не последовало.

В Минсельхозе прокомментировали ТАСС данную ситуацию, заявив, что российские аграрии по состоянию на 15 января обеспечены семенами овощей открытого грунта на 60%. При этом, по информации ведомства, закупка семян до сих пор осуществляется и продолжится до конца марта.

В министерстве подчеркнули, что в этом году во время посевов внимание будет обращено на использование достижений отечественной селекции.

"Уже в ближайшие 6-7 лет в посевной кампании значительное место будут занимать отечественные семена. По прогнозу, посевная пройдет в штатном режиме", – заявил Национальный союз производителей плодов и овощей со ссылкой на члена правления Ирину Мурашову.

В октябре 2023 года Минсельхоза РФ по итогам совещания, на котором обсуждались прогнозы в сфере производства в овощеводстве, сообщал, что предпосылок для внезапного скачка цен на овощи в России не наблюдается.

По данным ведомства, в последние годы производство овощей в РФ демонстрирует рост. Например, в 2023 году, по прогнозам ведомства, в овощеводстве ожидается прирост, в том числе в зимних теплицах – на 1–2%.



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