Роспотребнадзор заявил, что 20% икры на российском рынке не соответствуют требованиям

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20% икры на российском рынке, согласно результатам лабораторных исследований Роспотребнадзора, не соответствуют требованиям. Об этом сообщает газета "Известия".

"Согласно результатам лабораторных исследователей Роспотребнадзора, порядка 20% икры не соответствуют обязательным требованиям", – сообщается в протоколе заседания общественного совета при федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей.

Кроме того, согласно оценке научно-исследовательского финансового института Минфина России, общая доля икры нелегального происхождения на российском рынке составляет 20%.

Подавляющая часть фальсификата на рынке России – икра иностранного происхождения, которая после перефасовки реализуется как отечественный продукт. Такая икра дешевле в производстве, но значительно уступает по качеству из-за неблагоприятных условий разведения рыбы, второсортного корма, гормонов, антибиотиков и ГМО.

Ранее россиянам назвали признаки качественной красной икры. Она должна быть с незначительной вязкостью, без сгустков крови, с незначительным количеством лопнувших зерен и без постороннего запаха. Хороший продукт имеет чистые, целые, упругие икринки со слегка влажной или сухой поверхностью, которые легко отделяются друг от друга.

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