Врач объяснил опасность приема лекарств не по инструкции

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Прием лекарств не по инструкции может привести к развитию патологий. Об этом в эфире радио Sputnik заявил кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин.

По его словам, назначить лекарство не по инструкции (офф-лейбл), то есть использовать препарат не для тех целей, которые подразумевал производитель, может только врачебная комиссия. Обычно это относится к жизненно важным препаратам, например, капли для глаз могут помогать в борьбе против какой-либо опухоли, добавил врач.

Он отметил, что клинические испытания препарата проводит не производитель, а научное сообщество. После их окончания производитель может внести изменения в инструкцию, но если этого не происходит, то назначить данное лекарство может только комиссия, объяснил эксперт.

Кондрахин подчеркнул, что на детях клинические испытания не проводят, поэтому детские препараты уходят в офф-лейбл. Для этого Минздрав выпустил постановление с перечнем препаратов, которые офф-лейбл можно назначать детям, уточнил он.

Во всех остальных случаях применение препаратов вне инструкции недопустимо, продолжил эксперт. Во-первых, человек потеряет время и не достигнет нужного эффекта, во-вторых, он может нанести организму непоправимый ущерб, предупредил Кондрахин. В результате человек может спровоцировать новые патологии, в которых никто не сможет разобраться, заключил врач.

Ранее эксперт ЦК НТИ "Бионическая инженерия в медицине" на базе СамГМУ Андрей Козлов рассказал, что бесконтрольный прием антибиотиков для лечения простуды приводит к формированию резистентности микроорганизмов.

Он указал, что, если так нерационально применять лекарства, впоследствии, когда пациент заболевает более серьезно, антибиотики, назначенные врачом в стационаре, станут неэффективны, поскольку бактерии научились от них защищаться.

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