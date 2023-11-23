Пациентам столичных онкологических центров стали доступны рецепты сроком до года

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Пациенты московских центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), которым назначили длительную лекарственную терапию, теперь могут получить рецепт со сроком действия от двух месяцев до года. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на замглавы департамента здравоохранения Москвы Саиду Гаджиеву.

Отмечается, что врачи оформляют данные рецепты тем, кто состоит на диспансерном наблюдении и по медпоказаниям нуждается в длительной гормональной терапии. Таким образом, пациентам не нужно будет ежемесячно обращаться в медучреждением за новым рецептом или его продлением.

По словам Гаджиевой, лечение пациентов с онкологическим диагнозом часто может занимать длительное время и включать целый комплекс разных подходов.

"Пациенты, которые столкнулись, например, с раком молочной железы, как правило, после хирургического лечения проходят продолжительный курс терапии гормональными препаратами. Теперь они могут получить длительные рецепты на такие препараты от двух месяцев до года", – добавила она.

Подобная возможность поможет избежать лишних посещений медучреждения, снизить нагрузку на специалистов, а также освободить время для обращений других пациентов, отметила замглавы департамента здравоохранения.

В столичных ЦАОП было выписано уже более трех тысяч таких рецептов. При этом пациент всегда может обратиться к врачу в случае изменения самочувствия.

Показания к курсу терапии определяют по завершении радикального лечения. После этого пациент может взять препарат для длительного применения в аптеке в том объеме и на то время, которые указаны в рецепте. Возможность получить лекарство на следующий период откроется за семь календарных дней до того, как оно закончится. Для этого нужно будет предъявить в аптеке QR-код электронного рецепта.

Действующие рецепты можно будет посмотреть в электронной медкарте на mos.ru, в информационном киоске ЦАОП, а также в мобильном приложении "ЕМИАС. ИНФО".

Москвичам напомнили, что все центры амбулаторной онкологической помощи столицы подключены к телемедицинскому сервису единой медицинской информационно-аналитической системы, с помощью которой специалисты могут дистанционно продлить уже выписанные электронные рецепты.

Помимо этого, в формате телемедицинских консультаций врачи могут информировать пациентов о решениях онкологических консилиумов и сообщить о результатах гистологических исследований.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что сотрудники четырех столичных медучреждений прошли обучение в рамках проекта "Цифровая клиника".

До этого стало известно, что свыше половины всех клинических исследований лекарств проводится в столице. Уже 12 фармкомпаний получили от города поддержку на проведение 52 исследований по 14 терапевтическим областям.

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