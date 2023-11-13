Свыше 50% всех клинических исследований лекарств проводится в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше половины всех клинических исследований лекарств проводится в столице. Уже 12 фармкомпаний получили от города поддержку на проведение 52 исследований по 14 терапевтическим областям. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Программа поддержки клинических исследований стартовала осенью прошлого года. В ее рамках фармкомпании, уже проводящие или планирующие провести исследования на базе городских медучреждений, могут получить организационную или финансовую помощь.

По словам заммэра по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, москвичей надо обеспечивать лекарствами, особенно в период санкций. Для проведения клинических исследований в городе сформирована экосистема с единым центром коммуникации – Московским центром инновационных технологий в здравоохранении. Он при обращении фармкомпаний помогает с доступом ко всей московской медицинской инфраструктуре, отметила она.

Ракова добавила, что из всех клинических исследований, проводимых в России, 57% выполняется в столице. До начала программы поддержки в прошлом году этот показатель был на уровне 42%, сказала заммэра.

За год действия программы 42 заявки поступили на организационные меры поддержки, еще восемь – на финансовые, остальные две – на обе эти меры. Фармкомпании обратились за финансовой поддержкой для проведения десяти клинических исследований. Из них шесть получили одобрение клинического комитета.

Также с начала программы в проведении исследований поучаствовали порядка 30 команд, работающих на базе ведущих столичных медицинских организаций. Единая цифровая платформа здравоохранения позволила значительно увеличить набор пациентов в проводимых исследованиях и, как следствие, сократить их сроки.

Как рассказала Ракова, в таких терапевтических областях, как инфекционные, ревматологические, онкологические, гематологические, эндокринологические и отдельные редкие заболевания, набор увеличился на более чем 50%.

Ранее в Минздраве назвали стабильной ситуацию с наличием лекарств в стране.

По словам главы ведомства Михаила Мурашко, на данный момент отечественные фармпредприятия выпускают для рынка РФ 80% жизненно необходимых и важнейших препаратов. Это, объяснил он, гарантирует стабильность цен на лекарства.

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