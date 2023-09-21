Доля российских лекарств на рынке увеличилась почти на 10% за три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что доля отечественных лекарств на рынке за три года увеличилась почти на 10%. Информация опубликована в телеграм-канале правительства РФ.

Так, в 2022 году доля российского оборудования для реабилитации, которое заменило зарубежные аналоги, составила 46%. В этом году показатель достиг 50%, уточнила она на встрече с Михаилом Мишустиным. Подобной динамики получилось достичь при помощи решений кабмина, которые позволили ускорить процессы регистрации медицинских изделий и их ввода в гражданский оборот.

Отмечается, что на данный момент российские препараты составляют порядка 70% от общего ввода в гражданский оборот. Задачей Росздравнадзора является обеспечение качества лекарственных препаратов, вводимых в оборот. Для этого, заявила глава ведомства, есть все.

Также Росздравнадзор контролирует закупки медизделий и медоборудования в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Предпочтение отдается российским продуктам.

Мишустин, в свою очередь, напомнил о том, как важно получать обратную связь при исполнении каких-либо проектов, в том числе связанных с импортозамещением, о чем неоднократно говорил Владимир Путин.

Самойлова подчеркнула, что ведомство учитывает точку зрения граждан. Для желающих поделиться мнением о доступности лекарств и медизделий, рассказать о качестве медпомощи открыта специальная горячая линия. Количество жалоб за последние годы не растет, уточнила она.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что российские производители медицинской продукции должны быть приоритетными в поставках для объектов здравоохранения. Он напомнил, что во время пандемии COVID-19 основная масса оборудования и лекарств, используемых в больницах, была произведена в России.

До этого в Минздраве заявили, что практически все препараты иностранного производства можно воспроизвести в России. По мнению замглавы министерства Сергея Глаголева, Россия стала активно наращивать собственные производственные мощности и развивать определенные компетенции по фармацевтическому направлению.

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