Милонов предложил ужесточить свободную продажу БАДов в России

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Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ужесточить свободную продажу всевозможных биологически активных добавок (БАД) в России. Об этом пишет RT со ссылкой на копию обращения на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

По словам Милонова, БАДы стали пользоваться популярностью в стране в последние годы. При этом, отметил парламентарий, нередки случаи, когда они оказывают негативное влияние на здоровье человека.

Как подчеркнул Милонов, доступность таких добавок, реклама и простота приема могут провоцировать граждан к бесконтрольному самолечению, в результате чего здоровью может быть нанесен непоправимый ущерб.

"К примеру, виртуальная торговля такими препаратами должна осуществляться не на площадках маркетплейсов, а исключительно на специализированных медицинских сайтах при жесткой верификации личности и возраста", – отмечается в тексте обращения.

Кроме того, согласно обращению, продажа БАДов не должна осуществляться несовершеннолетним лицам.

Специалисты Роскачества ранее нашли на маркетплейсах свыше 400 БАДов, в которых есть запрещенные вещества. Свыше 60 тысяч добавок продавались без документов о государственной регистрации. Информация о нарушениях была направлена маркетплейсам, после проверки карточки товаров были заблокированы.

По словам специалистов, которые сослались на данные опроса собственного центра изучения потребительского поведения, БАДы покупали 46% россиян, около 13% закупают их именно на маркетплейсах.

