Фальков: Россия лидирует в ядерной энергетике и медицине благодаря науке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия лидирует в ядерной энергетике и медицине благодаря достижениям отечественных ученых. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, слова которого приводятся в телеграм-канале Минобрнауки.

Фальков поздравил ученых с Днем российской науки, который отмечается 8 февраля. По его словам, этот праздник – не только вспомнить о великих достижениях прошлого, но и возможность заглянуть в будущее. Изобретения отечественных ученых задавали темп научно-технологическому процессу всего человечества, а нынешние ученые и инженеры продолжают эту традицию, отметил министр.

Он также указал на существенный рост интереса к науке среди школьников и студентов. В научные организации страны приходят трудиться все больше молодых ученых. Вместе с этим укрепляется кооперация между университетами, научными институтами и реальным сектором экономики, рассказал Фальков и добавил, что Минобрнауки создает необходимые условия для научного творчества.

Министр пожелал ученым воплощения их идей в жизнь, здоровья, энергии и новых открытий.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российское правительство создает все условия для поддержки молодых ученых. Особое внимание уделяется подготовке кадров, так как от этого зависит рост экономики, будущие разработки и достижение суверенитета страны в научной сфере и других областях, пояснил он.

Со слов Мишустина, российские ученые продолжат совершать новые открытия, что укрепит мощь и независимость России.