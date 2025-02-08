Сергей Собянин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

День российской науки отмечается в стране 8 февраля. Сергей Собянин поздравил с праздником столичных ученых и исследователей, телеграмма появилась на портале мэра и правительства Москвы.

"Это праздник умных, талантливых людей, которые стремятся создавать новое, открывать неизведанное, расширять границы познания и заглядывать за горизонт. Достижения многих поколений отечественных ученых сыграли огромную роль в цивилизационном прогрессе и получили мировое признание", – отметил мэр.

По его словам, столица является крупнейшим научным центром в РФ. Москва и ее инновационный потенциал помогают России обеспечить технологический суверенитет, добавил Собянин. Он поблагодарил московских специалистов за их профессионализм и вклад в развитие российской науки.

"В своей работе вы всегда можете рассчитывать на внимание и поддержку правительства Москвы", – резюмировал мэр.

Между тем фестиваль "Громкий голос российской науки" будет проходить в парке "Зарядье" 8–9 февраля. Местом его проведения станет научно-познавательный центр "Заповедное посольство". Гости смогут увидеть интерактивное шоу и проверить свойства азота. Кроме того, для жителей и гостей столицы будет организована научная викторина, победителям которой вручат полезные призы от Российского научного фонда.

