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Тунис рассматривает возможность присоединения к группе БРИКС (ассоциация пяти стран с развивающейся экономикой: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) из-за переговоров с МВФ, которые зашли в тупик. Об этом заявил официальный представитель тунисского пропрезидентского движения Махмуд бен Мабрук.

"У меня есть информация, что Тунис (власти) со всей серьезностью рассматривает вопрос присоединения страны к группе БРИКС. Это рассматривается наряду с другими возможностями, и это не исключается", – приводит его слова РИА Новости.

Президент Туниса Кайс Саид ранее заявлял, что диктат со стороны МВФ, с которым страна ведет переговоры о выделении кредита, неприемлем, так как приводит к большему обнищанию населения.

В конце прошлого года МВФ приостановил рассмотрение вопроса о предоставлении Тунису, который испытывает финансовые трудности, кредита в размера 1,9 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что саммит БРИКС в 2024 году состоится в Казани. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что к объединению БРИКС, а также к ШОС по итогам 2022 года хотят присоединиться около 20 стран. Глава МИД подчеркнул, что речь идет о Египте, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индонезии, Мексике и ряде государств Африки.



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