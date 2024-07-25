Глава ФБР усомнился в ранении Трампа при покушении

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Директор ФБР Кристофер Рэй усомнился, что экс-президент США Дональд Трамп был ранен именно в ухо во время покушения на него. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание РБК, которое получило информацию от ABC News.

"Он отвечал на вопрос о том, были ли учтены все пули, выпущенные стрелком", – отметили в сообщении.

При этом глава ФБР не обладает информацией по поводу того, могла ли пуля попасть куда-то еще. Однако, по его словам, все патроны были учтены. По версии одного из представителей СМИ, Трампа могли ранить осколки телесуфлера, в который попал стрелок.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, прозвучало несколько выстрелов. Охрана быстро увела политика со сцены с окровавленным ухом. В результате случившегося погиб один человек, еще двое пострадали.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника.

Позже спецслужбы сообщили, что стрелявший в Трампа действовал в одиночку.

