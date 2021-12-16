Решение по "Северному потоку – 2" не будет принято до середины 2022 года – СМИ

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Решение по "Северному потоку – 2" не примут до середины 2022 года, сообщают СМИ со ссылкой на Федеральное сетевое агентство Германии (BNA).

По данным Reuters, процедура продолжится, когда немецкому регулятору представят соответствующие документы.

"У нас их нет на руках", – заявил глава BNA Йохен Хоманн.

Он добавил, что после регулятора вопрос рассмотрит Еврокомиссия.

В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.

По мнению президента Сербии Александра Вучича, в Европе не запускают "Северный поток – 2" из-за влияния США. Он выразил уверенность, что для России это является проблемой, о которой не станут говорить.