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Цена газа в Европе поднялась выше 1 700 долларов за тысячу кубометров. Рост составил более чем 7%, следует из данных лондонской биржи ICE.
По состоянию на 10:01 по московскому времени цена январского фьючерса выросла до 1 732 долларов за тысячу кубометров. При этом 17 декабря стоимость составляла 1 560 долларов за тысячу кубометров.
Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов назвал ситуацию с приостановкой сертификации газопровода "Северный поток – 2" полностью политизированной.
В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что политика не оказывает влияния на решение регулятора ФРГ по вопросу сертификации "Северного потока – 2". Он подчеркнул, что газопровод является коммерческим проектом.
Из-за газового кризиса в Европе начали отключать в домах свет и тепло
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