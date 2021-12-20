Фото: depositphotos/paulfleet

Цена газа в Европе поднялась выше 1 700 долларов за тысячу кубометров. Рост составил более чем 7%, следует из данных лондонской биржи ICE.

По состоянию на 10:01 по московскому времени цена январского фьючерса выросла до 1 732 долларов за тысячу кубометров. При этом 17 декабря стоимость составляла 1 560 долларов за тысячу кубометров.

Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов назвал ситуацию с приостановкой сертификации газопровода "Северный поток – 2" полностью политизированной.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что политика не оказывает влияния на решение регулятора ФРГ по вопросу сертификации "Северного потока – 2". Он подчеркнул, что газопровод является коммерческим проектом.

