Еврокомиссия получила жалобу "Нафтогаза" на "Газпром"

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Еврокомиссия подтвердила получение жалобы "Нафтогаза" в отношении "Газпрома" с требованием обязать российскую компанию продать в Евросоюз крупные партии газа с прокачкой через Украину.

Об этом со ссылкой на представителя ЕК Марию Тсони сообщает ТАСС. Она добавила, что Еврокомиссия оценит жалобу на основании стандартных процедур.

Жалобу "Нафтогаз" направил в ЕК в среду, 22 декабря. Как заявлял глава украинской компании Юрий Витренко, "Газпром" якобы злоупотребляет доминирующим положением на газовом рынке Европы и создает искусственный дефицит топлива.

Кроме того, в "Нафтогазе" считают, что российская компания должна допустить в свою газотранспортную систему частные компании из РФ и стран Центральной Азии с целью экспорта.

В сентябре Витренко призвал к санкциям против "Газпрома" за недопуск к поставкам газа других стран. Он также заявил, что гарантией энергетической безопасности для Украины должны стать контракты с компаниями из Европы на транзит газа.

Ранее сообщалось, что "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе. "Оператор ГТС Украины" предложил мощности в объеме до 9,8 миллиона кубометров в сутки через "Суджу" и до 5,2 миллиона кубометров в сутки – через "Сохрановку". При этом торги прошли на основе долгосрочного контракта на 40 миллиардов кубометров в год.