Глава "Нафтогаза" заявил, что "Северному потоку – 2" не разрешат работать

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Проекту "Северный поток – 2" не разрешат работать в коммерческом режиме, пока его не сертифицирует немецкий регулятор и не подтвердит ЕК, заявил глава "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко.
"То есть технически труба будет готова, они пустят газ, чтобы протестировать, что газ действительно может по ней идти, но в коммерческом режиме этот проект не будет работать", – сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
По его мнению, оператор "Северного потока – 2" получит сертификацию, когда "докажет полное соответствие европейскому праву". Однако Витренко считает, что это невозможно.
Ранее глава "Нафтогаза" призвал к санкциям против "Газпрома" за недопуск к поставкам газа других стран. Он также заявил, что гарантией энергетической безопасности для Украины должны стать контракты с компаниями из Европы на транзит газа. Витренко добавил, что сейчас Киев ожидает "консультаций на техническом уровне", которые фактически и должны стать переговорами с европейскими компаниями.
В четверг, 2 сентября, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что газ по "Северному потоку – 2" может быть поставлен уже в ближайший отопительный сезон.
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