Президент Украины пообещал подготовить законопроект об особом статусе Донбасса

18:54
Фото: AP Photo/Andriy Dubchak
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал подготовить законопроекты об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров со своим украинским коллегой.
"Президент Украины в наших переговорах меня вновь заверил, что законопроекты по особому статусу, по конституционной реформе, по избирательному праву будут представлены для их обсуждения в "минском формате", – цитирует его РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Донбасс не получит ни особого статуса, ни сопряженного с ним права вето, которое касается вопросов всего государства. При этом дипломат отметил, что Киев готов работать над реализацией Минских соглашений, прежде всего, над вопросами безопасности.
Позже госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что власти Украины будут готовы к проведению переговоров по вопросу особого статуса Донбасса. По его словам, для обсуждения данного вопроса необходимо найти должную очередность имплементации Минских соглашений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: