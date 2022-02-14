Президент Украины пообещал подготовить законопроект об особом статусе Донбасса

Фото: AP Photo/Andriy Dubchak

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал подготовить законопроекты об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров со своим украинским коллегой.

"Президент Украины в наших переговорах меня вновь заверил, что законопроекты по особому статусу, по конституционной реформе, по избирательному праву будут представлены для их обсуждения в "минском формате", – цитирует его РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Донбасс не получит ни особого статуса, ни сопряженного с ним права вето, которое касается вопросов всего государства. При этом дипломат отметил, что Киев готов работать над реализацией Минских соглашений, прежде всего, над вопросами безопасности.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что власти Украины будут готовы к проведению переговоров по вопросу особого статуса Донбасса. По его словам, для обсуждения данного вопроса необходимо найти должную очередность имплементации Минских соглашений.

