В Генштабе РФ заявили, что Запад провоцирует Украину на силовой сценарий

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Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов заявил, что Запад провоцирует Украину на силовой сценарий в Донбассе и Крыму.
"Запад продолжает формировать из Украины враждебное нашей стране государство, создавая на ее территории плацдарм для размещения войск НАТО", – цитирует Гаджимагомедова РИА Новости.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко обвинил страны Запада в искусственном подогревании истерии вокруг якобы готовящейся войны на Украине за счет распространения ложной информации. Он выразил уверенность, что это делается по сигналу США.
Между тем посол Украины в Британии Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, если такой шаг предотвратит войну с Россией. Он пояснил, что украинские власти пытаются найти наилучший выход из сложившейся ситуации и готовы пойти на серьезные уступки.
На Украине разгрузили 17 самолетов с оружием из США
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