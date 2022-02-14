Посол Украины допустил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО

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Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО. По его словам, это возможно, если такой шаг предотвратит войну с Россией.

Дипломат пояснил, что украинские власти пытаются найти наилучший выход из сложившейся ситуации и готовы пойти на серьезные уступки, передает News.ru.

Ранее стало известно, что США и НАТО готовы к продолжению переговоров с Россией. Такое мнение в ходе телефонного разговора высказали советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Представители Соединенных Штатов и Альянса поговорили о наращивании российских сил вблизи украинской границы. При этом Салливан и Столтенберг отметили важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины.

