Посол Украины допустил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО

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Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО. По его словам, это возможно, если такой шаг предотвратит войну с Россией.
Дипломат пояснил, что украинские власти пытаются найти наилучший выход из сложившейся ситуации и готовы пойти на серьезные уступки, передает News.ru.
Ранее стало известно, что США и НАТО готовы к продолжению переговоров с Россией. Такое мнение в ходе телефонного разговора высказали советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Представители Соединенных Штатов и Альянса поговорили о наращивании российских сил вблизи украинской границы. При этом Салливан и Столтенберг отметили важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины.
Действия США по Украине являются пропагандой войны – Захарова
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