Действия США по Украине являются пропагандой войны – Захарова

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США и Великобритания занимаются пропагандой войны по вопросу ситуации вокруг Украины. Такую позицию высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Российский дипломат напомнила, что пропаганда войны запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 16 декабря 1966 года.

"Пункт первый 20-й статьи этого документа гласит: "Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом". Казалось бы. Но Вашингтон и Лондон всегда были верны главному принципу – руки должны быть развязаны", – заявила Захарова.

Представитель МИД РФ указала, что власти США и Британии совершают намеренные оговорки, принимая на себя обязательства по пакту. Захарова также отметила, что изначальной задачей указанного пакта стал отвод человечества от пропасти, к которой его подталкивала военная риторика НАТО.

"Агрессивная риторика покрывает поставки вооружений на Украину, направление туда военных инструкторов, проведение у российских границ военных учений НАТО и создание наступательной общевойсковой инфраструктуры западных государств", – обратила внимание дипломат.

Захарова также сообщила, что медиахолдинги CNN, Bloomberg, а также британские таблоиды поддерживают истерию вокруг Украины. Таким образом, СМИ влияют на общественное мнение в США и Великобритании.

"Все готово к тому, чтобы рука Вашингтона нажала на придуманную госсекретарем США Хиллари Клинтон кнопку "Перегрузка", – подытожила представитель МИД.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что не может предсказать дату вторжения России на Украину. При этом он добавил, что вторжение может начаться в любой день.

В ответ Захарова подчеркнула, что американские политики всегда врали, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру.