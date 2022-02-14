В МИД Украины прокомментировали заявление посла в Британии о членстве в НАТО

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В МИД Украины прокомментировали заявление посла в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев может отказаться от курса на вступление в НАТО, отметив, что его слова были вырваны из контекста. Об этом сообщает "РБК-Украина".
"Посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или другого альянса безопасности. Поэтому ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности", – заявил пресс-секретарь министерства Олег Николенко.
Он отметил, что лучшей гарантией безопасности для Украины был бы немедленный прием страны в НАТО. По словам Николенко, поиск гарантий безопасности является важнейшей задачей для Киева, поскольку угрозы для страны существуют здесь и сейчас.
"При этом ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины", – добавил Николенко.
Ранее Пристайко допустил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, если такой шаг предотвратит войну с Россией. Дипломат пояснил, что украинские власти пытаются найти наилучший выход из сложившейся ситуации и готовы пойти на серьезные уступки.
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