Лукашенко обвинил Запад в подогревании истерии вокруг слухов о войне на Украине

Фото: depositphotos/palinchak

Белорусский лидер Александр Лукашенко обвинил страны Запада в искусственном подогревании истерии вокруг якобы готовящейся войны на Украине за счет распространения ложной информации. Об этом сообщается на сайте президента Белоруссии.

"Если бы планировали какую-то войну против Украины, совершенно по-другому бы вели себя средства массовой информации. Потому что СМИ – это артподготовка современной войны", – заявил Лукашенко.

По его словам, как только слухи о войне утихают, истерия вокруг данной ситуации начинает снова подогреваться. Лукашенко выразил уверенность, что это делается по сигналу США.

"То есть ясно, кому нужна эта война", – отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Москва и Минск дадут совместный ответ на войну Киева против Донбасса. По его словам, в случае войны против Донбасса армия Белоруссии поведет себя так же, как и российская. Он также подчеркнул, что это будет совместный ответ с Россией.

