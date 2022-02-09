В МИД РФ рассказали, как быстро стабилизировать ситуацию на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Быстро стабилизировать ситуацию на Украине можно путем прекращения поставок вооружений в страну и выводом с ее территории иностранных инструкторов, рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят и пишут наши западные партнеры, можно очень быстро. Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО", – заявила Захарова.
По ее словам, Россия призывает прекратить искусственное нагнетание напряженности вокруг Украины, а также перейти к практическим шагам по деэскалации ситуации.
Захарова отметила, что также РФ призывает Запад посетить и другую сторону на линии соприкосновения в Донбассе.
Она напомнила, что 7–8 февраля министры иностранных дел Германии, Австрии, Словакии и Чехии побывали на линии соприкосновения. Однако они посетили линию соприкосновения только со стороны, которая находится под контролем Киева, а дальше они не пошли.
"Вот эта сама черта, которая не является красной для вас, вот ее нужно перейти, я имею в виду линию соприкосновения, и посетить все-таки и почтить своим вниманием тех людей, которые много лет страдают из-за того, что вы когда-то воодушевляли украинских политиков на совершение антиконституционного переворота", – пояснила дипломат.
Ранее Захарова заявила, что представителей НАТО можно называть "натистами" после фейков о псевдоагрессии России в отношении Украины.
Сообщения о возможной угрозе со стороны РФ и запланированном вторжении на территорию Украины регулярно звучат в зарубежных СМИ. Так, агентство Reuters и газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили, что в настоящий момент Россия якобы содержит на границе 70% боевой мощи для полномасштабного вторжения на Украину, а совокупное число жертв в случае конфликта может составить 85 тысяч человек.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, оценивая данное утверждение, назвал его еще одним шедевром американской пропагандистской войны.
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