В МИД РФ рассказали, как быстро стабилизировать ситуацию на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Быстро стабилизировать ситуацию на Украине можно путем прекращения поставок вооружений в страну и выводом с ее территории иностранных инструкторов, рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят и пишут наши западные партнеры, можно очень быстро. Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО", – заявила Захарова.

По ее словам, Россия призывает прекратить искусственное нагнетание напряженности вокруг Украины, а также перейти к практическим шагам по деэскалации ситуации.

Захарова отметила, что также РФ призывает Запад посетить и другую сторону на линии соприкосновения в Донбассе.

Она напомнила, что 7–8 февраля министры иностранных дел Германии, Австрии, Словакии и Чехии побывали на линии соприкосновения. Однако они посетили линию соприкосновения только со стороны, которая находится под контролем Киева, а дальше они не пошли.

"Вот эта сама черта, которая не является красной для вас, вот ее нужно перейти, я имею в виду линию соприкосновения, и посетить все-таки и почтить своим вниманием тех людей, которые много лет страдают из-за того, что вы когда-то воодушевляли украинских политиков на совершение антиконституционного переворота", – пояснила дипломат.



Ранее Захарова заявила, что представителей НАТО можно называть "натистами" после фейков о псевдоагрессии России в отношении Украины.

Сообщения о возможной угрозе со стороны РФ и запланированном вторжении на территорию Украины регулярно звучат в зарубежных СМИ. Так, агентство Reuters и газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили, что в настоящий момент Россия якобы содержит на границе 70% боевой мощи для полномасштабного вторжения на Украину, а совокупное число жертв в случае конфликта может составить 85 тысяч человек.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, оценивая данное утверждение, назвал его еще одним шедевром американской пропагандистской войны.