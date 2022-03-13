Песков не исключил возможности встречи Путина с Зеленским

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В Кремле никогда не исключали возможности проведения встречи Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако необходимо четкое понимание предмета обсуждения и его результатов, заявил пресс-секретарь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Интерфакс".

Так представитель Кремля прокомментировал слова министра Турции Мевлюта Чавушуглу, который заявил, что Путин во время телефонного разговора с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом не исключил возможности встречи с Зеленским.

"Мы неоднократно говорили, что никто не исключает возможности встречи Владимира Путина с президентом Зеленским. Но нам нужно понять, что должно стать результатом этой встречи и что будет на ней обсуждаться", – сказал Песков.

Ранее Путин сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что в российско-украинских переговорах есть определенные позитивные сдвиги. Соответствующее заявление глава РФ сделал в ходе переговоров с белорусским лидером.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.