Песков подтвердил телефонные переговоры Путина, Макрона и Шольца

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонные переговоры Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Да. Это так", – сказал Песков РИА Новости.

До этого информация о переговорах появилась в иностранных изданиях.

Последний раз Путин созванивался с Макроном и Шольцем 10 марта. Тогда лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины. Эта же тема обсуждалась в телефонных переговорах российского и французского президентов 7 марта.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

