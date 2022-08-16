Минобороны РФ подписало контракт на поставку систем ПВО С-500

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Министерство обороны России и военно-промышленный концерн "Алмаз-Антей" в рамках форума "Армия – 2022" заключили контракт на поставку новейших систем ПВО ПРО С-500 "Прометей" в Вооруженные силы РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Подписывается государственный контракт на поставку зенитной ракетной системы дальнего действия С-500", – заявил диктор.

Он отметил, что документ подписали замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко и заместитель генерального директора "Алмаз-Антея" Виталий Нескодоров.

Кроме того, военное ведомство на полях форума заключило контракты на поставку в российскую армию модернизированных ударных вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ. Документы были подписаны Криворучко и первым заместителем генерального директора холдинга "Вертолеты России" Олегом Гуляевым.

25 апреля гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков сообщил, что систему ПВО ПРО нового поколения С-500 запустили в серийное производство. Он отметил, что боевые возможности системы превосходят возможности ранее разработанных образцов.