Боевой опыт не является обязательным условием при частичной мобилизации – военком

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В рамках частичной мобилизации отдается предпочтение мужчинам, имеющим боевой опыт, однако его наличие является необязательным условием. Об этом военный комиссар Пермского края Александр Коковин заявил время прямого эфира с жителями в соцсети.

"Мы придерживаемся следующего – брать тех, у кого есть боевой опыт. Но он есть не у всех, поэтому отсутствие боевого опыта не основание для отсрочки", – цитирует Коковина РИА Новости.

По словам военкома, алгоритм по обработке обращений, связанных с неправомерным призывом, отработан. В пример он привел ситуацию, когда ошибочно призванных отправляли домой после предоставления подтверждающих неправомерность документов родственниками граждан.



Коковин подчеркнул, что мобилизованных обеспечат необходимым снаряжением. В зоне СВО они будут находиться в экипировке, заявил военком.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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