Песков не знает, докладывали ли Путину о гибели пяти мобилизованных

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает о том, докладывали ли Владимиру Путину о гибели пяти мобилизованных из Челябинской области.

"Я не знаю, если докладывали, то по линии министерства обороны", – передает РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.

Ранее правительство Челябинской области сообщило о гибели пяти мобилизованных жителей региона. Отмечалось, что семьи погибших получат материальную помощь – один миллион рублей каждая. Для них действуют все принятые меры региональной поддержки, также будет оказана психологическая и любая другая помощь.

Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



"Принесу пользу для Родины": доброволец рассказал, как относится к мобилизации

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!