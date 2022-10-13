В СПЧ предложили давать отсрочку от мобилизации специалистам с редкими знаниями

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации следует давать экспертам и специалистам, у которых имеются редкие знания и опыт, из-за отсутствия которых может остановиться производство. Таким мнением поделился глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

"Кому давать отсрочку? Специалистам с редкими знаниями и опытом, тем специалистам, без которых может остановиться производственный процесс или эффективность работы предприятия и организации резко снизится", – цитирует Фадеева РИА Новости.

Он также подчеркнул, что подобное решение подразумевает точечный подход, а не массовый.

Ранее сообщалось, что СПЧ готовит предложение правительству РФ на организацию военно-врачебных комиссий с участием гражданских медиков, которые будут оценивать годность резервистов. Чтобы инициатива стала действительной, Минобороны должны выпустить приказ о работе военно-врачебных комиссий в период мобилизации.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Собянин рассказал об ускоренном переводе ежемесячной выплаты мобилизованных их семьям

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