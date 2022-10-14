Власти объяснили вручение повесток в подъездах жилых домов в Петербурге

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Группы оповещения по частичной мобилизации работают в Калининском районе Санкт-Петербурга для вручения повесток гражданам, которые не явились в военкоматы с первого раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Власти пояснили, что некоторые граждане из Калининского района после получения повестки не предоставили свои учетные данные и не явились в военный комиссариат. Из-за этого в подъездах жилых домов сотрудники военкомата, районной администрации и полиции оповещают их о необходимости явиться в военкомат.

При этом в администрации отметили, что выходы из подъездов не блокируются, а правоохранители не совершают противоправных действий. Кроме того, с сотрудниками групп оповещения якобы проводят дополнительный инструктаж, чтобы те давали разъяснения на вопросы людей.

"Администрация района настоятельно просит мужчин, получивших повестки, явиться в военный комиссариат для уточнения учетных данных и предоставить информацию о себе. А также напоминает об ответственности за нарушение данной нормы Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", – отметили в пресс-службе органа.

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Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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