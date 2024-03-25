Юрист призвал лишить актера Назарова почетного звания из-за его стихотворения

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Актера Дмитрия Назарова необходимо лишить звания Народного артиста России после его стихотворения на фоне теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Таким мнением в беседе с RT поделился доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

"Сейчас пробил час истины для тех, кто уехал из России, но продолжал активно участвовать в нашей социальной и политической повестке. Любой, я подчеркну, любой такой человек обязан резко осудить этот бесчеловечный террористический акт", – сказал он.

Юрист указал, что слова осуждения должны быть "без аллегорий, иносказаний, намеков и больных стихотворных фантазий". Если человек промолчал, то он безразличен или поддерживает террористов, считает Соловьев.

С его слов, самое страшное, если это делает тот, кто считает Россию своей родиной. Соловьев назвал подобное точкой полного невозврата. Он также призвал возбудить уголовные дела в отношении тех, кто публично оправдывает терроризм. Кроме того, продолжил юрист, следует создать список таких лиц, дав их словам государственную публичную моральную оценку.

Нахождение в подобном перечне должно обуславливать запрет на любое творческое, информационное и другое взаимодействие с таким человеком, подчеркнул Соловьев.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал западных звезд за молчание о трагедии в "Крокус Сити Холле". Он задался вопросом, почему они не скорбят вместе с россиянам. Пригожин также предположил, стоит ли за этим политический мотив.

Трагедия в здании "Крокус Сити Холла" произошла вечером 22 марта. Террористы открыли стрельбу по людям, после чего подожгли концертный зал.

В результате погибли 137 человек, еще 182 пострадали.

Правоохранительные органы задержали предполагаемых террористов на территории Брянской области.

Басманный районный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в теракте – Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Они будут находиться в СИЗО до 22 мая 2024 года.