Солист Filatov&Karas выступил с концертом в женской колонии

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Вокалист музыкальной группы Filatov&Karas Дмитрий Филатов признался, что выступал с концертом в женской исправительной колонии, сообщает издание "Абзац".

"Мне очень понравилось, и, кстати, там душевная публика. Я думаю, что если любому артисту предложат выступление в таком месте, то он согласится. Хотя бы просто попробовать", – рассказал исполнитель.

Накануне в социальных сетях распространилось видео с выступлениями двойников Елены Ваенги, Ирины Круг и Любови Успенской в женской исправительной колонии. Они исполнили главные хиты оригинальных исполнительниц.

