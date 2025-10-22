Американский рэпер Gucci Mane даст концерт в Москве 13 декабря

Фото: ТАСС/EPA/ERIK S. LESSER

Американский рэпер Gucci Mane (настоящее имя – Рэдрик Делантик Дэвис. – Прим. ред.) выступит 13 декабря в столичном МТС Live Холле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концертной площадки.

Продажа билетов скоро начнется на сайте МТС Live Холла и билетных витринах, сообщили в пресс-службе. На концерте будет действовать возрастное ограничение 16+.

Ранее американский рэпер Xzibit, известный россиянам по шоу "Тачку на прокачку", рассказал, что даст сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге 3 и 4 декабря.

Исполнитель отметил, что в декабре представит публике свой новый альбом Kingmaker. Как сообщают СМИ, столичный концерт пройдет на площадке VK Stadium.