ELTA: Литва усиливает контроль над россиянами, едущими транзитом в Калининград

Фото: ТАСС/АР

Литва утвердила новый порядок контроля за российскими гражданами, которые следуют транзитом через страну в Калининградскую область. Об этом сообщает ELTA со ссылкой на приказ министра внутренних дел республики Владислава Кондратовича.

Уточняется, что теперь координированно осуществлять надзор за транзитом и реагировать на инциденты будут служба охраны государственной границы, полиция Литвы и служба общественной безопасности.

Таким образом, любой инцидент со следующими транзитом в Калининград станет приоритетным для реагирования служб. Это также позволит усилить обмен информацией между ведомствами. Кроме прочего, службы проведут совместные учения для обеспечения слаженности действий.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа предложил ограничить транзит в Калининград. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что Москва обеспечит бесперебойное сообщение с Калининградской областью, несмотря на заявления Литвы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что Россия в любых условиях сможет обеспечить потребности Калининграда. Она выразила надежду, что Вильнюс не решится пойти на такой провокационный шаг.

