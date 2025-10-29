Захарова: РФ обеспечит потребности Калининградской области, если Литва ограничит транзит

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия в любых условиях сможет обеспечить потребности Калининграда. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря об угрозах Литвы заблокировать калининградский транзит.

Дипломат рассказала, что в Москве узнали из СМИ о заявлении министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о праве блокировать калининградский транзит в целях безопасности.

"Если оно (заявление. – Прим. ред.) соответствует действительности, то, во-первых, хотели бы напомнить господину Будрису об обязательствах Литвы обеспечивать беспрепятственный транзит в и из Калининградской области, в том числе вытекающих из совместных заявлений России – ЕС от 2002 и 2004 годов", – добавила Захарова.

Она выразила надежду, что Вильнюс не решится пойти на такой провокационный шаг. Представитель МИД отметила, что в Москве будут следить и за ситуацией вокруг решения Литвы закрыть два пропускных пункта на границе с Белоруссией.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа также предложил ограничить транзит в Калининград и закрыть границу с Белоруссией. Сообщалось, что инициатива связана с повторяющимися случаями запуска метеозондов, заходящих в воздушное пространство Литвы.

