Россиян нет среди заразившихся коронавирусом в Китае – МИД

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Россиян нет среди пациентов, заразившихся коронавирусом на территории Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства иностранных дел РФ.

"По информации на 24 января, среди выявленных на территории Китая пациентов с заболеванием, вызванным новым коронавирусом, российских граждан нет", – отметили в ведомстве.

В сообщении уточняется, что посольство РФ в Китае продолжает внимательно следить за ситуацией в районах распространения заболевания.

Вспышка заболеваний новым типом пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии является провинция Хубэй. Китайские власти также подтвердили случаи передачи коронавируса между людьми.

В настоящий момент число заразившихся коронавирусом приближается к тысяче. Жертвами уханьской пневмонии стали 26 человек.

Роспотребнадзор направил в регионы рекомендации по лабораторной диагностике нового коронавируса. Разработанные тест-системы позволят быстро выявлять наличие нового коронавируса.