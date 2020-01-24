Китай опубликовал первый снимок нового коронавируса

Фото: chinacdc.cn

Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал снимок коронавируса 2019-nCoV, сделанный с помощью электронного микроскопа. Об этом сообщает РИА Новости.

На снимке видно, что тело вируса окружено небольшими выступающими частицами, которые напоминают корону. Уточняется, что ученые смогли выделить штамм вируса. Это позволит разработать потенциальные способы лечения заболевания.

Вспышка заболеваний новым типом пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии является провинция Хубэй. Китайские власти также подтвердили случаи передачи коронавируса между людьми.

В настоящий момент число заразившихся коронавирусом приближается к тысяче. Жертвами уханьской пневмонии стали 26 человек.

Роспотребнадзор направил в регионы рекомендации по лабораторной диагностике нового коронавируса. Разработанные тест-системы позволят быстро выявлять наличие нового коронавируса.

Ранее ВОЗ рекомендовала странам готовить меры из-за коронавируса. Ожидается, что международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну.

