Турция прямо с самолета отправила домой китаянку с симптомами коронавируса

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Китаянку, прибывшую в Стамбул, отправили обратно в КНР прямо с самолета, выявив у нее симптомы нового коронавируса, сообщает "Газета.ру".

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Кочу пояснил, что девушку посадили на обратный рейс по согласованию с самими пассажирами. Он добавил, что в Турции принимаются все необходимые меры предосторожности.

24 января стало известно, что Роспотребнадзор направил в российские регионы рекомендации по лабораторной диагностике нового коронавируса, который вызвал вспышку пневмонии в Китае. Разработанные тест-системы позволят быстро выявлять наличие вируса. Кроме того, все подведомственные организации обеспечены оборудованием и квалифицированными сотрудниками для проведения диагностических исследований.

Ранее ВОЗ рекомендовала странам готовить меры из-за коронавируса. Ожидается, что международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну.

Вспышка заболеваний новым типом пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

Эксперты из Китая уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми.

В настоящий момент число заразившихся коронавирусом приближается к тысяче. Жертвами уханьской пневмонии уже стали 26 человек.

Все авиарейсы по маршруту Ухань – Москва были отменены.

