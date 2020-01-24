Жительница Уханя прокомментировала видео падающих на улицах китайцев

Фото: телеграм-канал “Московские новости”

Россиянка, живущая в Ухане, прокомментировала видео падающих на улицах китайцев, которое распространилось в Сети. Об этом она рассказала Москве 24.

"Что касается видео, на котором падают люди, это больше похоже на вброс, потому что нигде в Китае об этих случаях не говорят ни по ТВ, ни в газетах. Это какой-то бред", – отметила она.

Женщина предположила, что это является уткой, поскольку во все, что касается обстановки и поведения во время вируса, людей посвящают.

"В это не стоит верить. Возможно, людям на видео стало плохо по другим, напрямую не связанным с вирусом причинам. Что можно сказать точно, так это то, что в Ухане строится временный госпиталь, чтобы оказывать помощь пострадавшим. В Ухане самое большое количество пострадавших от вируса, госпиталь построят очень быстро, за несколько дней", – добавила россиянка.

Ранее стало известно, что все рейсы из китайского Уханя в Москву были отменены. Причиной тому послужило распространение нового коронавируса. Его вспышка была зафиксирована в китайском городе Ухань.

Эксперты из Китая уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми. В настоящий момент число заразившихся коронавирусом приближается к тысяче. Жертвами уханьской пневмонии стали 26 человек.

