Индийскую медсестру проверяют на коронавирус в Саудовской Аравии

23 января, 19:32
Фото: ТАСС/imago images/Xiao Yijiu
Работавшая в госпитале в Саудовской Аравии индийская медсестра помещена в карантин с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил государственный министр иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхаран в своем Twitter.
"Разговаривал с генеральным консульством Индии в Джедде по поводу индийской медсестры, помещенной в карантин в госпитале Аль-Хайят в Саудовской Аравии из-за подозрения на коронавирус. Они находятся в контакте с руководством госпиталя и МИД Саудовской Аравии", – написал министр.
Муралидхаран пояснил, что после вспышки вируса в Китае было обследовано около 100 индийских медсестер, работающих в госпитале Аль-Хайят. Он уточнил, что после обследования у одной из них были выявлены признаки заражения коронавирусом.
Министр добавил, что медсестра находится в Национальном госпитале Асир, она идет на поправку. При этом он не уточнил, идет ли речь о новом типе коронавируса 2019-nCoV.
На данный момент число заболевших новой формой пневмонии превысило 600 человек, 95 из них находятся в тяжелом состоянии. Скончались 17 человек.
В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Независимые методики обеспечивают оперативную диагностику заболевания на раннем этапе заражения. Средства уже направлены в российские медицинские центры.
Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России тем временем завершает работу над экспресс-тестом, с помощью которого специалисты смогут выявить данное заболевание за 30 минут.
Больницы Москвы отработали алгоритм действий при подозрении на коронавирус. Сотрудники больницы обеспечили контроль за готовностью к приему больных, также проработан вопрос немедленной изоляции лиц с подозрением на данное заболевание, приняты меры по обучению персонала.
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